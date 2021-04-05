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Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17
Пропонуємо до обговорення:
Накопительные счета и кредитки для хранения свободных средств
Деньги можно хранить дома, а можно на депозите. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Но есть и третий вариант – накопительные счета или кредитные карты. Он сочетает в себе сильные стороны первых двух и лишен их недостатков.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:17
А гарантии возврата средств от инвест компании в случае хлопка?
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rapyd777
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:27
D2
Виправте інформацію по КоКо карті дебетовій - до 15000 грн включно банк нараховує на залишок 15%
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greenozon
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:39
greenozon дякуємо, взяли в роботу.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 07 кві, 2021 03:13
Не врахували програму від Укргазбанку "Про Запас" - зараз це 7%, я памятаю, був період коли ще було 14. Вільне поповнення та виведення
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zenukua1992
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:44
zenukua1992 дякуємо за уточнення.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 07 кві, 2021 09:44
zenukua1992 дякуємо за уточнення.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:25
якщо Ви карту активували і нею не користуєтесь біля 180 днів, і у Вас на рахунку є доступний залишок, тоді буде списуватися комісія по 50 грн/міс за неактивний рахунок.
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andrey_yasharov
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Додано: Сер 07 кві, 2021 22:08
Инвестиции в онлайн-кредитование
Добавьте информацию, что это всё без гарантии. А на депозиты, карточные счета и "копилки" - гарантия от ФГВ, до 200 000 грн на одного клиента.
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Sanyok77
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