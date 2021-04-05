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Finance.ua: Не только депозиты.
Куда вложить деньги под %?
Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Як заощаджувати та економити
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Додано: Чет 08 кві, 2021 01:23
Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
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