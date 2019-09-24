|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 кві, 2021 02:23
Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Додано: Чет 08 кві, 2021 08:06
Re: Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под
Це не менш ризиковане. Що з нею було в 2018 і 2019 роках?
Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38
Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати. Є у кого якісь світлі пропозиції?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|