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Finance.ua: Не только депозиты.
Куда вложить деньги под %?

Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 02:23

Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:06

Re: Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под

Ethereum написав:Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Це не менш ризиковане. Що з нею було в 2018 і 2019 роках?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:26

Тема заглохла. Все плюшки кончились ? :)
aleksan1
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38

Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати. :) Є у кого якісь світлі пропозиції?
aleksan1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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