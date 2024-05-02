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Finance.ua: Не только депозиты. Куда вложить деньги под %?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 08 кві, 2021 02:23
Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
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Ethereum
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:06
Ethereum написав:Яка інвест компанія?! Вона ж купить крипту ,а вам дасть 10% максимум. Не будьте дурнями. Купіть собі з топа крипти і побачите % за рік.
Це не менш ризиковане. Що з нею було в 2018 і 2019 роках?
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Rimlyanin1
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Додано: Пон 22 кві, 2024 22:38
Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати.
Є у кого якісь світлі пропозиції?
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aleksan1
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Додано: Вів 23 кві, 2024 11:18
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Додано: Пон 17 чер, 2024 20:55
aleksan1 написав:
Слухайте, а серйозно, на сьогодні, що справді нікуди нормально вкласти деяку суму грошей, окрім як кудись на депозит у банку, кредитному союзі чи накупити облігацій? Взагалі, цікавить щось на кшталт депозиту з можливістю поповнення та зняття. Якщо це буде структура, непідвладна Мінфіну, ще краще. ..Мафіозні клани, бажано, все ж таки, не пропонувати.
Є у кого якісь світлі пропозиції?
Скільки грошей ви бажаєте вкласти? І які відсотки прибутку вас влаштують щонайменше?
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