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Bitcoin-майнери встановили
місячний рекорд у доходах

Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:11

Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах

Пропонуємо до обговорення:
У березні поточного року майнери першої криптовалюти Bitcoin заробили $1,75 млрд, що є рекордною виручкою за місяць.

Дивися повний текст Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:11

Це за умови, що вони одразу продали видобуті біткоїни?
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