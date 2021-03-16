У березні поточного року майнери першої криптовалюти Bitcoin заробили $1,75 млрд, що є рекордною виручкою за місяць.
Дивися повний текст Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 15:11
Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах
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Дивися повний текст Bitcoin-майнери встановили місячний рекорд у доходах.
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