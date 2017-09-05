Акціі від А-банк

Отримайте знижку 4 грн/л за ДП/бензин або 2 грн/л за ГАЗ на OKKO при оплаті картою Mastercard від Абанк.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/z-abankom-ta ... ya-vyhidno
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:33
З Абанком та Mastercard заправлятися вигідно!
Отримайте знижку 4 грн/л за ДП/бензин або 2 грн/л за ГАЗ на OKKO при оплаті картою Mastercard від Абанк.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/z-abankom-ta ... ya-vyhidno
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:42
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Здійсніть переказ у USD/EUR з валютної картки від Абанку на картку Visa закордонного банку та отримайте можливість виграти iPhone 15 Pro.
Акція триває з 1 березня 2024 року по 30 квітня 2024 року.
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