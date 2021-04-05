RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд змінив правила перетину
кордону для українців

Уряд змінив правила перетину кордону для українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:23

Уряд змінив правила перетину кордону для українців

Пропонуємо до обговорення:
Уряд звільняє від обов'язкової самоізоляції після перетину кордону українців, які мають негативний результат ПЛР-тест.

Дивися повний текст Уряд змінив правила перетину кордону для українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93324
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:24

Дія - це імітація ізоляціі. Більшість самоізолянтів залишають телефон по місцю так званоі самоізоляціі а самі шастають по всьому Киіву, розносячи вірус. Тому у нас і така ситуація.
ovsivolo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 28.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 07:34

Re: Уряд змінив правила перетину кордону для українців

  ovsivolo написав:Дія - це імітація ізоляціі.

А изоляция - иммитация борьбы с коронавирусом.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3766
З нами з: 06.08.19
Подякував: 859 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:16

дон кихот и ветряные мельницы, борьба с воздухом во всех красе - как воздух не высосать так и микроогранизмов из него или прикажете выростать в стерилизованных лабораториях живя там всю жизнь?
Juna
 
Повідомлень: 446
З нами з: 27.10.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:17

я очень рада что заразилась этой хренью ибо теперь не заставят стать экспериментальным кроликом (испытывать вакцину)
Juna
 
Повідомлень: 446
З нами з: 27.10.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:26

  Juna написав:я очень рада что заразилась этой хренью ибо теперь не заставят стать экспериментальным кроликом (испытывать вакцину)

А где это написано, что уже зараженным не требуется прививаться? :shock: Я вот читал исключительно обратное: что от собственного переболения иммунитет от новых штаммов не защищает и обязательно нужна ещё и вакцина потому, что от неё иммунитет типа более широкий. Чтобы вакцина была не совместима с уже переболевшим организмом, тем более не слышал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:39

Re: Уряд змінив правила перетину кордону для українців

  Juna написав:я очень рада что заразилась этой хренью ибо теперь не заставят стать экспериментальным кроликом
это на пол года....потом опять можете заражаться, )) летальность после повторного заражения около 20%... не знаю что там после третьего раза но думаю такими темпами вас на 3-4 раза поболеть хватит.. то есть где то на 4 года +/-...даже не знаю как можно радоваться поражению % своих легких... сколько КТ вам показало поражение %?
  moveton написав:Я вот читал исключительно обратное:
вирус ковида в этом плане мало отличается от гриппа.. если вы болели гриппом никто не даст гарантии что снова им не заболеете. кроме того и вакцинацию от гриппа проводят каждую осень ибо штаммы гриппа разные.. то же мы видим с ковидом, на смену обычному пришел "британский" ковид... ковид это уже на всегда... и тоже каждый год скорее всего придется вакцинироваться от него...
Джон
 
Повідомлень: 1732
З нами з: 16.03.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ізраїль ввів нові правила в'їзду для українців
R2 » Чет 08 кві, 2021 21:32
4 400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 16:38
Dear_Sir
Уряд зменшив відсотки за кредитом, який брався на імпорт...
R2 » Чет 08 кві, 2021 09:28
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 кві, 2021 09:28
maestro71
Нові правила розмитнення авто зі США: на скільки... 1, 2, 3
R2 » Пон 05 кві, 2021 13:20
22 2086
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 22:47
Dear_Sir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94436)
10.04.2021 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.