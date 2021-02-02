Право на отримання українцями, які втратили роботу, допомоги з безробіття тепер підлягає перевірці в кілька етапів.
Дивися повний текст Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:07
Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виплату допомоги з безробіття перевірять по-новому.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:07
Держпраці додати треба. Чи був помічений факт роботи цим громадянином без оформлення трудових відносин.
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