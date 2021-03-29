Зеленський підписав Закон «Про всеукраїнський референдум» № 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:20
Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
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Дивися повний текст Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:20
Референдум был по снятию неприкосновенности с депутатов и чё решение людей побоку?
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