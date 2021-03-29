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Зеленський підписав закон про
всеукраїнський референдум

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:20

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський підписав Закон «Про всеукраїнський референдум» № 1135-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:20

Референдум был по снятию неприкосновенности с депутатов и чё решение людей побоку?
petrenkokk122
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