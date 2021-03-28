RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кредити під 0,01%: Київ
розширив пільги для малого і...

Кредити під 0,01%: Київ розширив пільги для малого і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:59

Кредити під 0,01%: Київ розширив пільги для малого і...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київської міської ради розширили перелік пільг для бізнесу у столиці.

Дивися повний текст Кредити під 0,01%: Київ розширив пільги для малого і середнього бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93312
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:59

Клондайк.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1345
З нами з: 10.06.19
Подякував: 52 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ продовжує опалювальний сезон 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 06 кві, 2021 09:37
38 2180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 10:46
_hunter
Чому не варто погашати кредити в останній день
R2 » Нед 28 бер, 2021 21:13
3 476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 15:48
Sanyok77
Київ відмовився підвищувати швидкість до 80 км/год з 1... 1, 2
R2 » Сер 31 бер, 2021 20:16
12 1028
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 21:20
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.