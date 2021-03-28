|
|
Кредити під 0,01%: Київ розширив пільги для малого і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:59
Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київської міської ради розширили перелік пільг для бізнесу у столиці.
Дивися повний текст Кредити під 0,01%: Київ розширив пільги для малого і середнього бізнесу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93312
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:59
Клондайк.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1345
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|38
|2180
|
|
|3
|476
|
|
|12
|1028
|