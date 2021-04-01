Уряд Польщі прийняв рішення відмовитися від закупівлі китайської вакцини від коронавірусу через жорсткі умови виробників.
Дивися повний текст Польща відмовилася від китайської вакцини від COVID-19.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:20
Польща відмовилася від китайської вакцини від COVID-19
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща відмовилася від китайської вакцини від COVID-19.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 18:20
От покупки китайской вакцины отказаться можно, а от ковида из Китая нет.
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