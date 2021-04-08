RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть повернути
дорожній збір для...

В Україні хочуть повернути дорожній збір для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51

В Україні хочуть повернути дорожній збір для...

Пропонуємо до обговорення:
Однак, крім повернення техогляду, в міністерстві просувають і ідею повернення дорожнього збору з автовласників.

Дивися повний текст В Україні хочуть повернути дорожній збір для автотранспорту - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93323
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:51

Так возьмите этот налог у топливных олигархов,он уже там уплачен в каждом литре.А в общем это уже не смешно и "взрывоопасно".
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2279
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні (інфографіка)
R2 » Суб 10 кві, 2021 08:39
0 10
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 кві, 2021 08:39
R2
Чи хочуть українці введення жорсткого карантину - опитування
R2 » П'ят 09 кві, 2021 22:36
1 164
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 22:36
moveton
Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися... 1, 2
R2 » Чет 08 кві, 2021 12:32
14 993
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 15:54
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.