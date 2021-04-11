Скільки доводиться очікувати виплати від українських...
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Доброго дня, цікава тема та актуальна для обговорення. Можливо мій коментар комусь знадобитися! Якщо ми посилаємось до Закону "Обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників", стосовно виплати страхового відшкодування, щоб з'ясувати Законні терміни виплати, то в п. 36.2 ст. 36 Закону - зазначається, крім іншого ... не пізніше 90 днів з дня отримання ЗАЯВИ про страхове відшкодування ... Щодо рішення суду, якщо ми звернемось до п. 35.2 ст. 35 Закону - то там зазначений перелік обов'язкового пакету документів. Рішення суду туди не входить, якщо страхова посилається на те, що ви не надали рішення суду вони вами маніпулюють та затягують виплату! Майте на увазі, що виплата протягом 90 днів від подачі Заяви про виплату, але за умови, що надано весь пакет необхідних документів. Є насправді багато нюансів, потрібно розглядати кожну ситуацію окремо. За цим посиланням https://avarcom24-7.blogspot.com/p/blog-page_17.html прописаний покроковий стандартний алгоритм як отримати страхову виплату. Але навіть коли ви все виконали це на сьогодні на жаль не є гарантією того, що страхова виплатить, та ще й у повному обсязі, як бути в такій ситуації? Перейшовши за посиланням є контактний номер за яким ви можете отримати консультацію або практичну допомогу по вашій конкретній ситуації. Ні цвяха, ні жезлу, з повагою Аварком.
avarkom_service написав:Доброго дня, цікава тема та актуальна для обговорення. Можливо мій коментар комусь знадобитися! Якщо ми посилаємось до Закону "Обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників", стосовно виплати страхового відшкодування, щоб з'ясувати Законні терміни виплати, то в п. 36.2 ст. 36 Закону - зазначається, крім іншого ... не пізніше 90 днів з дня отримання ЗАЯВИ про страхове відшкодування ... Щодо рішення суду, якщо ми звернемось до п. 35.2 ст. 35 Закону - то там зазначений перелік обов'язкового пакету документів. Рішення суду туди не входить, якщо страхова посилається на те, що ви не надали рішення суду вони вами маніпулюють та затягують виплату! Майте на увазі, що виплата протягом 90 днів від подачі Заяви про виплату, але за умови, що надано весь пакет необхідних документів...
учись читать Законы, а не выдавать желаемое за действительное - там же в ст.32.6 [Якщо дорожньо-транспортна пригода розглядається в цивільній, господарській або кримінальній справі, перебіг цього строку припиняється до дати, коли страховику (у випадках, передбачених статтею 41 цього Закону, - МТСБУ) стало відомо про набрання рішенням у такій справі законної сили.] , т.е. отсчет срока 90дней приостанавливается
avarkom_service написав:... Є насправді багато нюансів, потрібно розглядати кожну ситуацію окремо. За цим посиланням https://avarcom24-7.blogspot.com/p/blog-page_17.html прописаний покроковий стандартний алгоритм як отримати страхову виплату. Але навіть коли ви все виконали це на сьогодні на жаль не є гарантією того, що страхова виплатить, та ще й у повному обсязі, як бути в такій ситуації? Перейшовши за посиланням є контактний номер за яким ви можете отримати консультацію або практичну допомогу по вашій конкретній ситуації. Ні цвяха, ні жезлу, з повагою Аварком.
а Вы еще деньги с людей берете за такую "квалифицированную" консультацию
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 11 кві, 2021 14:11, всього редагувалось 1 раз.