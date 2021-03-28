Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір.
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: які будуть пенсійні виплати.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 12:01
Накопичувальна пенсія: які будуть пенсійні виплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Накопичувальна пенсія: які будуть пенсійні виплати.
Додано: Нед 11 кві, 2021 12:01
Чому мінсоцполітики мовчить про те, що із 60% виплат недержавного пенсійного фонду утримуеться пдфо 18% і військовий збір 1,5%? При цьому рік страхового стажу в солідарній системі зменшуеться з 1% до 0,7% при впровадженні такого другого рівня пенсійного забезпечення. І ще одне - це ніяк не затроне суддів, державних службовців із іх окреми Законами про пенсійне забезпечення. Як завжди украінців заставлять заробляти пенсію собі і утримувати цілу армію трутнів із захмарними пенсіями.
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:30
Может льготникам типа судей и полицаев пенсионный возраст поднять и пенсии урезать?
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