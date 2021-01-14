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Як відключити будинок від
опалення до офіційного...

Як відключити будинок від опалення до офіційного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:54

Як відключити будинок від опалення до офіційного...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону.
R2
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11 апреля - самое время начинать собирать жильцов для выноса решения об отключении раньше 10 апреля.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:43

Re: Як відключити будинок від опалення до офіційного...

У нас жильцы поголовно продолжают считать себя советскими квартиросъемщиками, а не собственниками жилья. Потому и вечно такие высосанные из пальца проблемы. Объедениться и управлять домом это сложно, а вот на форуме ныть так это легко.
vitaliy_berdinskikh
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