Українці мають 5 млн боргів, які можна стягнути через банки.
Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25
Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25
Оно то конечно хорошо, но не в нашей стране.
Представляю - без суда - списали твои денюжки и разбирайся кто и зачем
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:28
Вы бы принесли деньги в банк, где их могут молча "автоматически" отобрать, даже Вас не спросив? Очередной уникальный в мире экскремент от ж-правления закончится автоматическим опустением украинских банков, со всеми наслидками для финсистемы страны.
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