Українці мають 5 млн боргів, які можна стягнути через банки.
Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25
Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25
Оно то конечно хорошо, но не в нашей стране.
Представляю - без суда - списали твои денюжки и разбирайся кто и зачем
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:12
R2
Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:37
Це чудово. Отже, в банках краще гроші не тримати, бо "спишуть автоматично". Нехай краще лежать під подушкою.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:43
Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:46
Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..
да-да давайте.
главное не забудьте еще "терпилам" навесить побольше искусственных долгов по комуналю по искусственным тарифам, чтоб побольше "автоматически списать со счетов".
А учитывая, что судебные процессы по коммунальным долгам происходят по упрощенной процедуре даже без участия "терпилы" - то вообще шикарно.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:05
Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11
Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..
Деньги за штрафы идут в бюджет, какая выгода тому кто "подделывал решение суда"?
Программа про экстрасенсов тоже по ТВ шла, и что?
К слову такой ньюанс: делается упор на то что у человека нет ВУ. Но это не мешает ему быть собственником автомобиля, а так же того что кто-то кому он доверил управление автомобилем нарушает ПДД например гоняя 120 по Киеву или паркуясь в местах где парковка запрещена. Все штрафы придут собственнику автомобиля не смотря на отсутстие у него ВУ.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:17
Интересно, что подразумевается под "счета"? Исключительно текущие? Или депозиты, кредитные карты - тоже в опасности?
А к этому реестру как получить доступ? Или, возможно, приходят уведомления самим должникам?
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:20
Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..
Существует минимум с 2018 года.
Сложно проиграть суд и не узнать об этом.
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