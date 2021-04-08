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Банки почали автоматично
стягувати борги з українців -...

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають 5 млн боргів, які можна стягнути через банки.

Дивися повний текст Банки почали автоматично стягувати борги з українців - OpenDataBot.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:25

Оно то конечно хорошо, но не в нашей стране.
Представляю - без суда - списали твои денюжки и разбирайся кто и зачем
k_yemelianov
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:12

R2
Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).
L
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:37

Це чудово. Отже, в банках краще гроші не тримати, бо "спишуть автоматично". Нехай краще лежать під подушкою.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:43

  L написав:R2
Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).

Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:46

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

да-да давайте.
главное не забудьте еще "терпилам" навесить побольше искусственных долгов по комуналю по искусственным тарифам, чтоб побольше "автоматически списать со счетов".
А учитывая, что судебные процессы по коммунальным долгам происходят по упрощенной процедуре даже без участия "терпилы" - то вообще шикарно.

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

:twisted: :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:05

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  _hunter написав:а то сильно на сказку похоже...

Ссылку не дам, но могу подтвердить: лично по тв видел сюжет, где описывался такой сценарий. Финал сюжета не радует - "деньги должны вернуть, но когда неизвестно".
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:11

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  Radon написав:Ссылку не дам, но могу подтвердить: лично по тв видел сюжет, где описывался такой сценарий.

Деньги за штрафы идут в бюджет, какая выгода тому кто "подделывал решение суда"?
  Radon написав:лично по тв видел сюжет

Программа про экстрасенсов тоже по ТВ шла, и что? :mrgreen:

К слову такой ньюанс: делается упор на то что у человека нет ВУ. Но это не мешает ему быть собственником автомобиля, а так же того что кто-то кому он доверил управление автомобилем нарушает ПДД например гоняя 120 по Киеву или паркуясь в местах где парковка запрещена. Все штрафы придут собственнику автомобиля не смотря на отсутстие у него ВУ.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:17

з рахунків боржників гроші будуть списуватися автоматично

Интересно, что подразумевается под "счета"? Исключительно текущие? Или депозиты, кредитные карты - тоже в опасности?

...потрапили до Єдиного реєстру боржників. Зараз там знаходиться 5,5 мільйонів...

А к этому реестру как получить доступ? Или, возможно, приходят уведомления самим должникам?
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:20

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  yevgen12 написав:А к этому реестру как получить доступ?

Существует минимум с 2018 года.
https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
  yevgen12 написав:Или, возможно, приходят уведомления самим должникам?
Сложно проиграть суд и не узнать об этом.
vitaliy_berdinskikh
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