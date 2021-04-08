Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...

Додано: Пон 12 кві, 2021 20:30

я не зря привел первые пару статей Конституции там сверху.

Если хотя-бы эти самые базовые статьи соблюдались - то в принципе в законе ничего плохого и нет и защищает в какой-то степени кредиторов .



Но у нас с высокой долей вероятности получится как обычно, - хотели как лучше, а получится как всегда. Особенно пострадают как раз бедные люди (те же бюджетники, учителя, врачи и не только бюджетники, а и просто люди, право на работу которых во время локдаунов нормально не исполняется) и пенсионеры, которые реально получают копейки на свою карточку в банке, а за коммуналь им как правило начисляют несоизмеримые доходам платежи (и предел ненажерливости непонятен) и что им делать остается... Идти продать собаку, как завещал один гений-депутат, бежать в ломбард или швидкуГотивку или квартиру продавать?