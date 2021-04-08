Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...

Всі ми хочемо жити щасливо та заможно. Всі ми хочемо, щоб довкола нас було якнайбільше можливостей та якнайменше загроз. Щоб можна було заробляти добрі гроші та витрачати їх із користю та задоволенням, щоб можна було задовольняти власні культурні та інтелектуальні потреби, щоб можна було почувати себе вільним та щасливим, і щоб не доводилося зайвий раз боятися за себе та близьких.



В світі багато країн, де все це є.



Практично усі вони — за рідкими винятками тих, кому зайшла карта опинитися на неймовірних покладах корисних копалин і не прогавити це щастя — йшли до цього приблизно одними і тими самими шляхами. Через вільний ринок, через потужні суспільні інституції, через встановлення та дотримання чітких, простих та зрозумілих правил, та через інноваційний розвиток. Ще ніхто не прийшов до висот через державне планування, через безлад та корупцію, через законодавство, яке можна трактувати по-різному в залежності від товщини твого гаманця та наявності кума в прокуратурі чи через ставку на чугуній, чорноземи та круторогих волів як ключову економічну перевагу.



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Бо встановлення та дотримання чітких та зрозумілих правил — це означатиме, що за хабарі відповідатимуть не тільки прокурори, а й провідники на залізниці, а за неправильну парковку штрафуватимуть і Лексуси, і Ланоси, і тих, кому тільки на хвилиночку і навіть «а де мені стати».

