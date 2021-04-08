|
|
|
Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:27
Так я за. Это именно тот путь что нам нужен. И автоматизация выполнения решений судов одна из ступенек на этой лестнице или один из камней в этой дороге-брусчатке.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3795
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:29
Зацитирую одну статью
Всі ми хочемо жити щасливо та заможно. Всі ми хочемо, щоб довкола нас було якнайбільше можливостей та якнайменше загроз. Щоб можна було заробляти добрі гроші та витрачати їх із користю та задоволенням, щоб можна було задовольняти власні культурні та інтелектуальні потреби, щоб можна було почувати себе вільним та щасливим, і щоб не доводилося зайвий раз боятися за себе та близьких.
В світі багато країн, де все це є.
Практично усі вони — за рідкими винятками тих, кому зайшла карта опинитися на неймовірних покладах корисних копалин і не прогавити це щастя — йшли до цього приблизно одними і тими самими шляхами. Через вільний ринок, через потужні суспільні інституції, через встановлення та дотримання чітких, простих та зрозумілих правил, та через інноваційний розвиток. Ще ніхто не прийшов до висот через державне планування, через безлад та корупцію, через законодавство, яке можна трактувати по-різному в залежності від товщини твого гаманця та наявності кума в прокуратурі чи через ставку на чугуній, чорноземи та круторогих волів як ключову економічну перевагу.
....
Бо встановлення та дотримання чітких та зрозумілих правил — це означатиме, що за хабарі відповідатимуть не тільки прокурори, а й провідники на залізниці, а за неправильну парковку штрафуватимуть і Лексуси, і Ланоси, і тих, кому тільки на хвилиночку і навіть «а де мені стати».
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3795
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Деньги за штрафы идут в бюджет
Там речь не о штрафе, а о решении суда по взысканию ущерба по ДТП с человека, который в нем не мог даже теоретически учавствовать. И сумма была не с тремя, а с шестью нолями. Всю компенсацию за сына погибшего в АТО списали. Читайте внимательнее.
-
Radon
-
-
- Повідомлень: 1172
- З нами з: 30.07.11
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:31
Radon написав:
Читайте внимательнее.
Читать где?
Тут что ли?
Radon написав:
Ссылку не дам
Radon написав:
И сумма была не с тремя, а с шестью нолями.
Сумма с шестью нулями это миллион, у деда на счету было 300 тысяч что в три раза меньше миллиона. Надо быть аккуратней с деталями.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 3795
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|886
|
Нед 11 кві, 2021 20:13
Juna
|
|6
|560
|
Суб 10 кві, 2021 10:39
Джон
|
|4
|428
|
|