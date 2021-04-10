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Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 кві, 2021 22:27
Так я за. Это именно тот путь что нам нужен. И автоматизация выполнения решений судов одна из ступенек на этой лестнице или один из камней в этой дороге-брусчатке.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:29
Зацитирую одну статью
Всі ми хочемо жити щасливо та заможно. Всі ми хочемо, щоб довкола нас було якнайбільше можливостей та якнайменше загроз. Щоб можна було заробляти добрі гроші та витрачати їх із користю та задоволенням, щоб можна було задовольняти власні культурні та інтелектуальні потреби, щоб можна було почувати себе вільним та щасливим, і щоб не доводилося зайвий раз боятися за себе та близьких.
В світі багато країн, де все це є.
Практично усі вони — за рідкими винятками тих, кому зайшла карта опинитися на неймовірних покладах корисних копалин і не прогавити це щастя — йшли до цього приблизно одними і тими самими шляхами. Через вільний ринок, через потужні суспільні інституції, через встановлення та дотримання чітких, простих та зрозумілих правил, та через інноваційний розвиток. Ще ніхто не прийшов до висот через державне планування, через безлад та корупцію, через законодавство, яке можна трактувати по-різному в залежності від товщини твого гаманця та наявності кума в прокуратурі чи через ставку на чугуній, чорноземи та круторогих волів як ключову економічну перевагу.
....
Бо встановлення та дотримання чітких та зрозумілих правил — це означатиме, що за хабарі відповідатимуть не тільки прокурори, а й провідники на залізниці, а за неправильну парковку штрафуватимуть і Лексуси, і Ланоси, і тих, кому тільки на хвилиночку і навіть «а де мені стати».
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Деньги за штрафы идут в бюджет
Там речь не о штрафе, а о решении суда по взысканию ущерба по ДТП с человека, который в нем не мог даже теоретически учавствовать. И сумма была не с тремя, а с шестью нолями. Всю компенсацию за сына погибшего в АТО списали. Читайте внимательнее.
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Radon
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Додано: Пон 12 кві, 2021 22:31
Radon написав:
Читайте внимательнее.
Читать где?
Тут что ли?
Radon написав:
Ссылку не дам
Radon написав:
И сумма была не с тремя, а с шестью нолями.
Сумма с шестью нулями это миллион, у деда на счету было 300 тысяч что в три раза меньше миллиона. Надо быть аккуратней с деталями.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:59
vitaliy_berdinskikh написав: L написав:
Чекаю вибачень за "казку".
Из сюжета нихера не ясно, если кратко.
А что, давать ссылки сразу - религия запрещает? Или надо любову чуваку из интернета верить на слово, даже если его зовут L? И ни дай бог усомниться в словах анонимуса!!!111
1)Нема чого розкидуватися х.., сюжет дає гранично чітку картину
2)Посилання на сюжет, який до того бачив по тв, знвйшов в інтернеті за 30 секунд пошуку згідно з критерієми пошуку, викладеними в моєму пості типу "батько загиблого АТО".
3)Я розумію, що тролю (нік сильно видає "професію"), який отримує за кількість постів (накрапав на цьому форумі менш ніж за 2 роки в 10 разів більше, ніж я за 12) немає часу навіть глянути в гугл, так як треба набивати пости. Але коли, виористовуючи лексику людини, яка вчора накрапала пост під еіком vitaliy_berdinskik, "правильний чувак накосячить", то він визнавє свою помилку, а не хамить ("не бикує") .
Тому - в ігнор.
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L
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:01
Radon написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Деньги за штрафы идут в бюджет
Там речь не о штрафе, а о решении суда по взысканию ущерба по ДТП с человека, который в нем не мог даже теоретически учавствовать. И сумма была не с тремя, а с шестью нолями. ...
Не совсем понимаю это нытье именно по-поводу "автосписания": если бы этот же суд квартиру продал бы -- было бы сильно проще?..
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_hunter
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:30
L написав:
1)Нема чого розкидуватися х.., сюжет дає гранично чітку картину
О каком раскидывании ты пишешь - вообще не понял.
Сюжет вообще не раскрывает сути произошедшего так как нацелен на другое: выдавить слезу у зрителя. Эту задачу он решает на отлично. А вот как так получилось что исполнитель из другого города списал деньги со счёта человека который вообще не был участником судебного процесса - ответа нет. Хотя сюжет снят после успешной аппеляции и журналисты если уж взялись рассказывать то могли и решение суда зацитировать и встретится с исполнителем. Ну или даже со следователем который ведет уголовное дело по этому вопросу. Или уголовного дела нет?
L написав:
2)Посилання на сюжет, який до того бачив по тв, знвйшов в інтернеті за 30 секунд
Так в чём была проблема сразу дать эту ссылку?
L написав:
12) немає часу навіть глянути в гугл, так як треба набивати пости
Ох.
L написав:
"правильний чувак накосячить", то він визнавє свою помилку, а не хамить
А ты до сих пор пытаешься быковать доказывая что все должны вертется вокруг тебя.
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vitaliy_berdinskikh
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