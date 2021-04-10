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Українців хочуть перевести
на новий вид газу — ЗМІ

Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 08:13

Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують розвивати виробництво біогазу для того, щоб скоротити імпорт звичайного блакитного палива.

Дивися повний текст Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ.
R2
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