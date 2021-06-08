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Finance.ua запускає
страхування на сайті

Finance.ua запускає страхування на сайті
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:13

Шановний Astra 5242, написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.

З повагою, Ірина
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:09

А акція ще працює, чи вже фонд закінчився?
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:18

M-Audio акція ще працює. У нашому промо листі ми надаємо пальне першій 1000 клієнтів.
Якщо вартість полісу по Києву більше 1200 грн та для інших населених пунктів більше 1000 грн. Після придбання полісу на акційну суму клієнт отримує смс з посиланням, де заповнює форму в якій вказує бажане пальне (А95 або дизель) та відділення Нової пошти.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2652
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Подякував: 632 раз.
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  #<12
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