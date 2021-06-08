Finance.ua запускає страхування на сайті

Шановний Astra 5242, написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.
З повагою, Ірина
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 03 чер, 2021 13:13
Шановний Astra 5242, написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.
З повагою, Ірина
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:18
M-Audio акція ще працює. У нашому промо листі ми надаємо пальне першій 1000 клієнтів.
Якщо вартість полісу по Києву більше 1200 грн та для інших населених пунктів більше 1000 грн. Після придбання полісу на акційну суму клієнт отримує смс з посиланням, де заповнює форму в якій вказує бажане пальне (А95 або дизель) та відділення Нової пошти.
З повагою, Ірина
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