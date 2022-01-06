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Finance.ua запускає
страхування на сайті

Finance.ua запускає страхування на сайті
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 13:13

Шановний Astra 5242, написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:09

А акція ще працює, чи вже фонд закінчився?
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:18

M-Audio акція ще працює. У нашому промо листі ми надаємо пальне першій 1000 клієнтів.
Якщо вартість полісу по Києву більше 1200 грн та для інших населених пунктів більше 1000 грн. Після придбання полісу на акційну суму клієнт отримує смс з посиланням, де заповнює форму в якій вказує бажане пальне (А95 або дизель) та відділення Нової пошти.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:53

автострахування

Ірина_ Купив осаго на сайті 28.08.2021. Про бонусне пальне ніякої інформації. Чи варто чекати?
ivksam
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:26

  ivksam написав:Ірина_ Купив осаго на сайті 28.08.2021. Про бонусне пальне ніякої інформації. Чи варто чекати?

Умови виконали? Втім, може й скінчилися вже бонусні літри, часу багато пройшло.
Мені прийшли, але ж то було пару місяців тому. Я, звісно, здогадувався, що не баклажка з бензином прийде на пошту, але не чекав талон на БРСМ-нафту, якої немає в місті.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:25

  ivksam написав:Ірина_ Купив осаго на сайті 28.08.2021. Про бонусне пальне ніякої інформації. Чи варто чекати?


Написала Вам на пошту, яка була вказана при реєстрації на форумі.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:47

Re: Finance.ua запускає страхування на сайті

Наразі не можу рекомендувати, 01.06 купив Автоцивілку + ДЦВ, в останньому невірно проставили дати про що одразу написав в чат і зателефонував. Вже пішов 9ий день, жодних апдейтів, в чаті вже не відповідають, на телефонні дзвінки також.
andriy_z
 
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