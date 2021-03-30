В'язниця за брехню в деклараціях: Рада взяла за основу...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Спасибо, поржал. Это как карманника в гардероб на работу принять. И позволить ему работать по правилу: Администрация за оставленные вещи ответственности не несет
если такие сведения отличаются на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, соответствующий чиновник наказывается штрафом от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов, или лишением свободы на 2 года.
На горячем поймали - всегда можно будет сказать что "забыл" (вернуть).