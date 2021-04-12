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В Україні незабаром може почати
працювати «суд в смартфоні»

В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:42

В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні»

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Дивися повний текст В Україні незабаром може почати працювати «суд в смартфоні».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 17:42

Потім судовий виконавець і нарешті колектор у смартфоні.
Dikoy
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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