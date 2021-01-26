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80-річний британець виграв 160 тис. дол. в лотерею, тому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Денис Фосітт вгадав п'ять основних номерів і один номер Lucky Star. Британський пенсіонер, як правило, вибирав дні народження членів своєї сім'ї і вписував їх в лотерейний квиток, але без окулярів не зміг.
Дивися повний текст 80-річний британець виграв 160 тис. дол. в лотерею, тому що забув окуляри
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R2
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Додано: Чет 15 кві, 2021 17:48
Везет же людям!
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Investor_K
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Додано: Чет 15 кві, 2021 23:00
Настало время удивительных историй.А даме за прилавком он свои числа(дни рожденья) назвать не смог,забыл.Он только знает как они выглядят на бумаге.
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finua
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:24
а на фотке 116тыс
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egor6508
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:08
egor6508 написав:
а на фотке 116тыс
Фунтов стерлингов. Дело в Великобритании было. Автор зачем-то перевел это в доллары. Почему не в гривны уже?
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DONALD
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