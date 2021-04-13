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Рада ухвалила закони про
пільгове розмитнення авто на...

Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:18

Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
За задумом авторів проєктів, повна вартість розмитнення не повинна перевищувати 1 000 євро.

Дивися повний текст Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на єврономерах.
R2
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Дуже гуманний Закон
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:00

Ага, гуманненько так наср*ли на голову всем законопослушным ))
awes
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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