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Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:18
Пропонуємо до обговорення:
За задумом авторів проєктів, повна вартість розмитнення не повинна перевищувати 1 000 євро.
Дивися повний текст Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на єврономерах
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:39
Дуже гуманний Закон
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:00
Ага, гуманненько так наср*ли на голову всем законопослушным ))
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awes
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