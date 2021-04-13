За задумом авторів проєктів, повна вартість розмитнення не повинна перевищувати 1 000 євро.
Дивися повний текст Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на єврономерах.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:18
Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на єврономерах.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:18
На які авто поширюється пільговий режим:
на транспортні засоби, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років і які були завезені до України до кінця 2020 року. Автівки мають бути лише в особистому користуванні;
дія закону не поширюється на авто, які не відповідають стандарту «Євро-2», та на машини, ввезені після 31 грудня 2020 року;
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:01
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49
Хорошо конечно, частично. Плохо что не на постоянной основе. Почему нельзя сделать всем нормальную растаможку чтобы украинцы забыли наконец про ВАЗы и Запорожцы. Теперь барыгам торгующим росийскими Тазами посложнее будет их впарить, так как европейские авто в 10 раз комфортабельнее и надежнее и в 3 раза дешевле.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:06
Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:09
Потому что потому. Что потом жижитализировать и покращивать если сразу сделать по нормальному? Какое это по счёту последнее решение проблемы евроблях? А ведь можно было ещё в 2018 сделать, или даже раньше в 2016, а не тягуть резину два года чтобы родить каличное решение.
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