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Рада ухвалила закони про
пільгове розмитнення авто на...

Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:18

Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на...

Пропонуємо до обговорення:
За задумом авторів проєктів, повна вартість розмитнення не повинна перевищувати 1 000 євро.

Дивися повний текст Рада ухвалила закони про пільгове розмитнення авто на єврономерах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:39

Дуже гуманний Закон
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:00

Ага, гуманненько так наср*ли на голову всем законопослушным ))
awes
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:18

На які авто поширюється пільговий режим:

на транспортні засоби, з року випуску яких минуло більш ніж 5 років і які були завезені до України до кінця 2020 року. Автівки мають бути лише в особистому користуванні;

дія закону не поширюється на авто, які не відповідають стандарту «Євро-2», та на машини, ввезені після 31 грудня 2020 року;
ricardo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:01

  awes написав:Ага, гуманненько так наср*ли на голову всем законопослушным ))

Законослухняні обрали у владу людей які все життя ср*ли на закони і навіть публічно обіцяли так робити у майбутньому. Так що вони зробили себе разом. Бачили очі що купували ?
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:49

Хорошо конечно, частично. Плохо что не на постоянной основе. Почему нельзя сделать всем нормальную растаможку чтобы украинцы забыли наконец про ВАЗы и Запорожцы. Теперь барыгам торгующим росийскими Тазами посложнее будет их впарить, так как европейские авто в 10 раз комфортабельнее и надежнее и в 3 раза дешевле.
asurovv960
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:06

  asurovv960 написав:... Почему нельзя сделать всем нормальную растаможку чтобы ...

Потому как растаможка -- один из способов, которым (при 50% теневой экономике) добирают недостачу...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 15:09

  asurovv960 написав:Хорошо конечно, частично. Плохо что не на постоянной основе. Почему нельзя сделать всем нормальную растаможку чтобы украинцы забыли наконец про ВАЗы и Запорожцы. ...


Потому что потому. Что потом жижитализировать и покращивать если сразу сделать по нормальному? Какое это по счёту последнее решение проблемы евроблях? А ведь можно было ещё в 2018 сделать, или даже раньше в 2016, а не тягуть резину два года чтобы родить каличное решение.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:16

  asurovv960 написав:Почему нельзя сделать всем нормальную растаможку чтобы

Потому что там в головах не мозги, а кисель.
Какого склада ума надо быть, чтобы прописать :roll: :
"также авто не должно происходить из «страны-агрессора» или временно оккупированной территории".
Временно-оккупированная территория - это территория Украины и без украинских номерных знаков автомобиль оттуда банально не заедет. И что тогда растамаживать? Это раз.
Автомобили там не производят. Вообще. Это два.

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EKO
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