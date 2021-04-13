Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.
Дивися повний текст В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою НБУ.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:34
В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть обмежити відсотки за мікрокредитами потрійною обліковою ставкою НБУ.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:34
Учетная ставка НБУ 9%, тройная - 27%. Ставка по любому карточному кредиту в пару раз выше. Кажись "текст немного по-дебильному написан" :)
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