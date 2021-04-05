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Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:31
Пропонуємо до обговорення:
З березня 2021 року штраф за не пристебнутий ремінь безпеки в Україні зріс у 10 разів — до 510 грн (трохи більше 15 євро). Донедавна він був найнижчим у Європі — 51 грн (менше 2 євро).
Дивися повний текст Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто: порівняння покарання в Україні та ЄС
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R2
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:31
Средняя зп в Германии 3000, следовательно штраф 1/100 зп. Украина средняя зп 8000, следовательно для баланса сравнения штраф должен быть максимум 80 грн
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vova3215
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Додано: Нед 18 кві, 2021 08:32
Когда должностное лицо такого ранга приводит такие сравнения,становится грустно.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:07
А вы знаете что в Европе ездят на *евробляхах* а не на тазах и в Европе зарплата в Евро а не в тугриках и в Европе чиновники ездят на велосипедах а не на Ролсройсах и Гелентвагенах? С какого вы тогда сравниваете Европу и Украину?
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asurovv960
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:09
vova3215
У нас власть привыкла нас кормить как курицу а доить как корову. Видимо сами и виноваты если такое позволяем
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asurovv960
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:13
А опрос не показывает какие нужно штрафы ввести для чиновников и ментов чтобы они не ездили пьяные и не убивали людей?
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asurovv960
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