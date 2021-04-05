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Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:59
а ямы на дорогах в европе тоже такие? а штраф за некачественно сделаную работу дорожникам тоже есть?..а то что колеса в машине отваливаются от ям то государство не видит?*
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валерчик
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Додано: Нед 18 кві, 2021 20:50
валерчик написав:
а ямы на дорогах в европе тоже такие?
А ямы снижают необходимость пристегиваться?
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vitaliy_berdinskikh
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