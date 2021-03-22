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В одному китайському місті вже більше базових станцій...
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Німецьке видання Business Daily недавно опублікувало статтю, в якій повідомляє, що китайська мережа 5G в Шеньчжені вже налічує понад 46 000 базових станцій.
Дивися повний текст В одному китайському місті вже більше базових станцій 5G, ніж у всій Європі
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R2
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Додано: Нед 18 кві, 2021 09:35
ЭкспЕртду еще бы привести цифры по тратам/прибыльности/окупаемости этой сети. ЭкспЕртд как то забыл пару фактов 99% 5G БС это станции Хуавей работающей на китайскую военку, а еще там есть Компартия которая сказала - НАДО.. народ ответил - ЕСТЬ)...Для поддерхки своего ВПК и санкционной Хуавей + понты дороже денег) Китай может себе позволить развернуть в паре - тройке городов НЕБОЛЬШУЮ по его меркам сеть 5G..а вот могут ли позволить себе развернуть такую сеть 5G наши операторы непонятно - даром населению нужную. Ну кроме 1-2% технодижилитаризаторов готовых анонизировать на иконку 5G в смартфоне и наших клерков мечтающих на тендере срубить еще немного (можно и много) денег. Денег которые потом операторы впишут в наши тарифы. Хотите 5G не вопрос но осознайте что к вашему тарифу будет повышение абонентки где то +50 грн/месяц.
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Джон
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Додано: Вів 20 кві, 2021 11:02
по этому прикрыли интертелеком! CDMA не требует те частоты!
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max512
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Додано: Вів 20 кві, 2021 13:11
max512 написав:
по этому прикрыли интертелеком!
Интертелеком прикрылся по собственной тупости и глупости... а так же жадности.Многие годы они были практически кроме 3Моб ЕДИНСТВЕННЫМ монополистом с 3G ... вместо расширения абонбазы они лупили дикие тарифы воротя фейсом от абонента в стиле совкового менеджера .. не хотите и не надо.. .. закономерный итог.
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Джон
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