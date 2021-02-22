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Перший штат США назвав
дату остаточної заборони...

Перший штат США назвав дату остаточної заборони...
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:33

Перший штат США назвав дату остаточної заборони...

Пропонуємо до обговорення:
Влада американського штату Вашінгон прийняли закон Clean Cars 2030 ( «Чисті автомобілі 2030») про заборону на продаж нових машини на бензині і дизелі з 2030 року. Тепер законопроект, який запровадить найраніший заборона на ДВС в США, чекає останнього підпису - губернатора Джея Інслі.

Дивися повний текст Перший штат США назвав дату остаточної заборони автомобілів з традиційними двигунами.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:33

легковиків з неелектрифікованими силовими установками

тобто автівка з бензиновим генератором, що живить електричні двигуни - норм?

податок VMT (Vehicle miles traveled), величина якого залежить від кількості миль, пройдених транспортним засобом

а як це перевірити? На машинах показники "скручують" :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:15

  0mage0 написав:
податок VMT (Vehicle miles traveled), величина якого залежить від кількості миль, пройдених транспортним засобом

а як це перевірити? На машинах показники "скручують" :)

На відміну від наших країн, у США скрутка пробігу - це федеральний злочин, за який можна реально "присісти". Вже зараз ідеально змінити пробіг абсолютно у всіх блоках авто куди він пишеться - то треба добре заморочитися. А за 9 років електроніка стане ще досконалішою, і я впевнений, що в кожному авто зроблять щось типу "чорного ящика", куди буде записуватися пробіг, який буде неможливо змінити кустарними методами в гаражі у дядька Василя.
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 13:24

Re: Перший штат США назвав дату остаточної заборони...

Ни дня без журналажи: в заголовке "остаточна заборона", в первом же предложение "заборона продажу нових". Больше журналажи богу журналажи.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 16:51

  0mage0 написав:
легковиків з неелектрифікованими силовими установками

тобто автівка з бензиновим генератором, що живить електричні двигуни - норм?

податок VMT (Vehicle miles traveled), величина якого залежить від кількості миль, пройдених транспортним засобом

а як це перевірити? На машинах показники "скручують" :)


а толку его скручивать? Это, пожалуй, самый тупой метод присесть на нары. В отчете carfax регистрируется пробег когда ты обслуживал машину. Данные в carfax сливаются автоматом, на это никак повлиять нельзя.
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