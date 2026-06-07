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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2026 21:51
TUR написав: rjkz написав:
Должен, с удивлением, признать Вашу правоту.
И точно также примите что в случае продажи недвижимости в Украине как нерезидента, вам не придется платить ничего в США официально. Только заполнить 2 декларации дополнительно. Придется заполнить FBAR (FinCEN 114) и 8938.
А о том, что деньги перевести на свой счет в США напрямую - нельзя - да.
Но их можно разместить на счете в Украине и оплачивать например обучение ваших детей в США.(в т.ч. оплата в университет, которая сожрет все эти деньги
Ок, подумаю.
Счетов в Украине давно нет и не уверен, что безопасно их открывать.
Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
До оплаты универа еще есть несколько лет.
Все "зависит от", но смотря что это будет за универ.
В CUNY, где уровень не фонтан, но есть и Барух каледж, который очень даже ничего, но не дает нужной (пока) специальности. Там для резидента НЙ обучение за 4 года около 30 куе.
Есть очень рейтинговый Университет Флориды с примерно таким-же ценником, но повлечет переезд во Флориду.
Но в целом по стране это около 40-50 куе в год без учета сколаршипов и резидентствва. Для рейтинговых вузов. Но туда кроме денег еше и поступить надо.
А тут еще и полная неопределенность с профессиями будущемго на фоне ИИ.
В общем, пока много неопределенности, но время еше есть и много может поменяться.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 21:53
rjkz написав: Frant написав:
Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?
Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?
"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!
Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Мне, например, вообще противно читать данное..
Модераторам виднее, хотя хотя именно им уровнен форума ниже некуда.
Модерация реально способствует разжиганию внутри сообщества и допущению троллинга и т.п.ради хайпов в сети.
Востаннє редагувалось TUR
в Нед 07 чер, 2026 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 21:54
flyman написав: rjkz написав: Frant написав:
Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.
До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?
Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?
"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!
Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?
По его мнению, Украина недогосударство.
У меня противоположное мнение.
То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.
Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.
Ватного-ватного франта.
Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.
Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.
А про демократичну демократичність мера NY.
Про это тоже можно поговорить, ветка обязывает.
Но франт-то не угомоняется.
У него с вечера пятницы по воскресенье алкогольные сопли.
Что он делает на ветке - хз.
Приходит, чтобы набросить на вентилятор?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 22:45
TUR написав:
:D
rjkz написав:
Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...
Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!".
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