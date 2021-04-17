Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.
Дивися повний текст Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 09:09
Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
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Дивися повний текст Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів.
Додано: Пон 19 кві, 2021 11:35
А они вообще нуждаются в зарплате?это одна из самых коррумпированных профессий.
Додано: Пон 19 кві, 2021 12:44
А я мне снится зарплата Степанова- тыс.12 что б не больше со всеми доплатами
Додано: Пон 19 кві, 2021 14:45
ЗП у медперсонала должна быть 12 тыс. грн., сказал министр покупающий себе пальто за 620 000 грн.
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