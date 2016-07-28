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ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 15 чер, 2021 15:44
prodigy написав: vadymbanker написав:
Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно.
Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде.
Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги.
Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно.
Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней.
есть варианты снять деньги со счета без комиссии(кроме как депозит в банке на 31день)?
банк Укргаз
Именно мой вариант без комиссии, но хранение платное, - 0.003% мин ₴200 в месяц. В Альфе вообще полностью бесплатное хранение и снятия, через текущий счет переводится на пакетную карту и снимается, но хранить я у Альфы не буду принципиально..
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