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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 15:44

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

prodigy написав:
  vadymbanker написав:Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно.
Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде.
Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги.
Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно.
Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней.


есть варианты снять деньги со счета без комиссии(кроме как депозит в банке на 31день)?
банк Укргаз
Именно мой вариант без комиссии, но хранение платное, - 0.003% мин ₴200 в месяц. В Альфе вообще полностью бесплатное хранение и снятия, через текущий счет переводится на пакетную карту и снимается, но хранить я у Альфы не буду принципиально..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:03

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

Добрый день!
Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?
Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо
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