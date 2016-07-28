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ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:36
И опять возвращаемся к покупке ОВГЗ.
Я лично говорил с несколькими сотрудниками банков. Интересовался процедурой покупки ОВГЗ. В разных банках сотрудники точно не сговаривались. Но все как один заявили мне вопрос: - а подтверждение денег у тебя есть? - я не ожидал подобного, ответил им....так деньги у Вас же в банке на депозите..... А это ничего не значит ответили мне, без подтверждающих документов ОВГЗ не продадут.
Кто сталкивался с подобным? И какой выход?
Вариантов тут 2. Суммы допустим маленькие - первый вариант, или большие - второй вариант.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:42
sinowi написав:
И опять возвращаемся к покупке ОВГЗ.
Я лично говорил с несколькими сотрудниками банков. Интересовался процедурой покупки ОВГЗ. В разных банках сотрудники точно не сговаривались. Но все как один заявили мне вопрос: - а подтверждение денег у тебя есть? - я не ожидал подобного, ответил им....так деньги у Вас же в банке на депозите..... А это ничего не значит ответили мне, без подтверждающих документов ОВГЗ не продадут.
Кто сталкивался с подобным? И какой выход?
Вариантов тут 2. Суммы допустим маленькие - первый вариант, или большие - второй вариант.
меня больше волнует, мешается ли в общий котел подтверждение, или можно по нескольким маленьким
условно на 1млн я доки найду, можно ли в 4х банках купить по 500к или третий пошлет ? по идее, одновременно если - то должно получиться
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:58
Есть банки где лояльно смотрят на Происхождение, не говоря уже о фин компаниях.
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vadymbanker
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Додано: Вів 02 лис, 2021 15:49
vadymbanker написав:
Есть банки где лояльно смотрят на Происхождение, не говоря уже о фин компаниях.
А интересно - это политика банка или особое настроение менеджера. Если первое, то разве секрет, какие это банки?
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