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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:36

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

И опять возвращаемся к покупке ОВГЗ.
Я лично говорил с несколькими сотрудниками банков. Интересовался процедурой покупки ОВГЗ. В разных банках сотрудники точно не сговаривались. Но все как один заявили мне вопрос: - а подтверждение денег у тебя есть? - я не ожидал подобного, ответил им....так деньги у Вас же в банке на депозите..... А это ничего не значит ответили мне, без подтверждающих документов ОВГЗ не продадут.
Кто сталкивался с подобным? И какой выход?
Вариантов тут 2. Суммы допустим маленькие - первый вариант, или большие - второй вариант.
sinowi
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:42

  sinowi написав:И опять возвращаемся к покупке ОВГЗ.
Я лично говорил с несколькими сотрудниками банков. Интересовался процедурой покупки ОВГЗ. В разных банках сотрудники точно не сговаривались. Но все как один заявили мне вопрос: - а подтверждение денег у тебя есть? - я не ожидал подобного, ответил им....так деньги у Вас же в банке на депозите..... А это ничего не значит ответили мне, без подтверждающих документов ОВГЗ не продадут.
Кто сталкивался с подобным? И какой выход?
Вариантов тут 2. Суммы допустим маленькие - первый вариант, или большие - второй вариант.


меня больше волнует, мешается ли в общий котел подтверждение, или можно по нескольким маленьким

условно на 1млн я доки найду, можно ли в 4х банках купить по 500к или третий пошлет ? по идее, одновременно если - то должно получиться
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:58

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

Есть банки где лояльно смотрят на Происхождение, не говоря уже о фин компаниях.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 15:49

  vadymbanker написав:Есть банки где лояльно смотрят на Происхождение, не говоря уже о фин компаниях.








А интересно - это политика банка или особое настроение менеджера. Если первое, то разве секрет, какие это банки?
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 08:55

sinowi
А не надо общаться по этому вопросу с 'сотрудниками банка', задавайте этот вопрос брокеру. Обычно для покупки овгз есть свои лимиты по финмону, например 2млн. Это большая сумма или маленькая ? ))
Smitten
 
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