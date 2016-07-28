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ОВГЗ Пошаговая инструкция

ОВГЗ Пошаговая инструкция
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:25

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

вот шоб два раза не вставать - кАмент про ICU



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cohan
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:40

  cohan написав:вот шоб два раза не вставать - кАмент про ICU



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Думаю, що податкова в різних локаціях на те може мати різні думки.
Одні подавати декларацію, інші не подавати.
Так само з доходом, чи комісія на переказ коштів із ПБ на торговий рахунок віднімається від доходу, чи ні. Як це потім доказати?

А виведення коштів взад, і якщо з комісією, то як?

ICU хоч у звітах брокерьску комісію показує.

Я так розумію, що ICU є податковим агентом, і що вона вказала, те іде в податкову.

Якщо не виникає інших зобов"язань із оподаткування (різниця ціни-продажу ОВДП, тобто спекулюєте ними, а не тримаєте до погашення), то податків 0 і податкову декларацію можна і не подавати.

А можна і подавати, щоб податкова вам зарахувала "білий дохід".

В мене подібна ситуація із ЄСВ в 2014-2017 році: гроші ЄСВ проплатив, а звіти не здав. ПФ гроші побачив, але в пенсійний стаж не зарахував. Отак і живемо.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 13:43

  cohan написав:
  flyman написав:виглядає, що можна робити не виходячи з дому
https://online.icu/investments/
де можна почитати відгуки і лайфхки про роботу з ОВДП?
Я так розумію, з ICU поріг входу 50К грн.
А далі?


а дали - выход

основная фишка - отхватить 11%, надо читать договора и вообще, чтобы уследить какие курсы на вторичке,
ибо как только это не 11 а например 10, это уже сопоставимо с депозитами при отсутствии гемора с подачей декларации

так вот 11 вряд ли будут на короче года, а то и двух... в общем - считать и еще раз считать

Вихід я планую на карту і з карти у готівку/валюту/депозит (по обставинам).
Тільки з банком проблема, що він не гумовий 1 Фонд = 200К, а ОВДП без фінмона можна навалити до 400К.

А декларація, це саме гірше/найкраще, що може бути в порівнянні із банками (ні тобі доходу по % ніде не враховують як білий дохід, ліміт ФГВФО, а якщо більше 200К то ще тре бігати по кількох банках щоб не класти всі яйця більше фонда грабування в одну банку)
flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 03:05

Re: ОВГЗ Пошаговая инструкция

есть такая мулька что для депозитария чи НБУ надо карточка с образцом подписи, заверенная у нотариуса,
это сразу +700 (ну может где-то дешевле), но слава Богу, один раз
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 08:22

  cohan написав:
основная фишка - отхватить 11%, надо читать договора и вообще, чтобы уследить какие курсы на вторичке,
ибо как только это не 11 а например 10, это уже сопоставимо с депозитами при отсутствии гемора с подачей декларации

А где-то можно на сайте ICU посмотреть текущие процентные ставки для разных выпусков? У ФФ такое есть, а у ICU не смог найти.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:36

Tegularius, спочатку треба рахунок відкрити.
Зараз продає з такими дохідностями (клікай по картинці):

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Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 04:11

  Чорний Ворон написав:Tegularius, спочатку треба рахунок відкрити.
Зараз продає з такими дохідностями (клікай по картинці):

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А подскажите, выгоднее когда цена за бумагу ниже 1000 грн или выше? Никак не пойму как кроме процента доходности оценить выгодность также по номиналу бумаги? Как его считать то?
nata55
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 09:54

Вся вигода уже виражена у % дохідності.
Чорний Ворон
 
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  #<12345
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