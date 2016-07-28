ОВГЗ Пошаговая инструкция

cohan написав:вот шоб два раза не вставать - кАмент про ICU
Думаю, що податкова в різних локаціях на те може мати різні думки. Одні подавати декларацію, інші не подавати. Так само з доходом, чи комісія на переказ коштів із ПБ на торговий рахунок віднімається від доходу, чи ні. Як це потім доказати?
А виведення коштів взад, і якщо з комісією, то як?
ICU хоч у звітах брокерьску комісію показує.
Я так розумію, що ICU є податковим агентом, і що вона вказала, те іде в податкову.
Якщо не виникає інших зобов"язань із оподаткування (різниця ціни-продажу ОВДП, тобто спекулюєте ними, а не тримаєте до погашення), то податків 0 і податкову декларацію можна і не подавати.
А можна і подавати, щоб податкова вам зарахувала "білий дохід".
В мене подібна ситуація із ЄСВ в 2014-2017 році: гроші ЄСВ проплатив, а звіти не здав. ПФ гроші побачив, але в пенсійний стаж не зарахував. Отак і живемо.
flyman написав:виглядає, що можна робити не виходячи з дому https://online.icu/investments/ де можна почитати відгуки і лайфхки про роботу з ОВДП? Я так розумію, з ICU поріг входу 50К грн. А далі?
а дали - выход
основная фишка - отхватить 11%, надо читать договора и вообще, чтобы уследить какие курсы на вторичке, ибо как только это не 11 а например 10, это уже сопоставимо с депозитами при отсутствии гемора с подачей декларации
так вот 11 вряд ли будут на короче года, а то и двух... в общем - считать и еще раз считать
Вихід я планую на карту і з карти у готівку/валюту/депозит (по обставинам). Тільки з банком проблема, що він не гумовий 1 Фонд = 200К, а ОВДП без фінмона можна навалити до 400К.
А декларація, це саме гірше/найкраще, що може бути в порівнянні із банками (ні тобі доходу по % ніде не враховують як білий дохід, ліміт ФГВФО, а якщо більше 200К то ще тре бігати по кількох банках щоб не класти всі яйця більше фонда грабування в одну банку)
cohan написав: основная фишка - отхватить 11%, надо читать договора и вообще, чтобы уследить какие курсы на вторичке, ибо как только это не 11 а например 10, это уже сопоставимо с депозитами при отсутствии гемора с подачей декларации
А где-то можно на сайте ICU посмотреть текущие процентные ставки для разных выпусков? У ФФ такое есть, а у ICU не смог найти.