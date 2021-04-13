З початку року українці витратили 933 мільйони доларів на придбання імпортованих нових і вживаних авто.
Дивися повний текст Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:13
Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини
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Дивися повний текст Топ країн, звідки українці найчастіше імпортують машини.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:13
А стонут все , что квартплата высокая. Ещё есть куда пояса затягивать. Всех надо на велосипеды!
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