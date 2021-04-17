Розмір зарплати може збільшитися
Дивися повний текст Середню зарплату будуть розраховувати по-новому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:18
Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середню зарплату будуть розраховувати по-новому.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:19
Но денег по факту больше не станет.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:32
Re: Середню зарплату будуть розраховувати по-новому
(максимальная + минимальная)/2 = средняя
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:59
Ed_UA_rD, это был сарказм, насколько я понимаю, вся возня с "изменением расчёта" именно для "повышения" средней зряплаты и затевается
Додано: Вів 20 кві, 2021 10:48
Хитрость в том, что увеличится средняя по государству. А при сравнении моей с этой средней, при выходе на пенсию уменьшится мой коэффициент
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:46
Коршун Без радикального изменения расчета пенсий почти все будущие пенсионеры получат минималку. И лишь те, кто действительно хорошо зарабатывал получат "роскошные" 300 долларов. Но вот нужны ли они людям, привыкшим жить на совершенно другом уровне - большой вопрос! Одним словом, пенсионные накопления - дело лично каждого. А государство просто не даст умереть от голода (сразу).
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:46
Министерство охраны здоровья,учитесь работать,возьмите на галочку.Температуру можно в градусах по Фаренгейту считать.Не благодарите.
|