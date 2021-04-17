Об це сказано в законопроекті № 5385.
Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати право постійного користування земельними ділянками — законопроект.
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Додано: Пон 19 кві, 2021 20:23
В Україні хочуть скасувати право постійного користування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати право постійного користування земельними ділянками — законопроект.
Додано: Пон 19 кві, 2021 20:24
О да!
"Субъект права постоянного пользования лишен возможности передавать земельный участок в пользование третьим лицам, использовать его в качестве объекта залога для получения кредитных ресурсов."
Це дуууже велика проблема.
Особливо для тих хто промишляє рекетом
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