RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Межа вже перевищена». Голова
НБУ заявив, що Україна...

«Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 23:45

«Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Межа портфеля ОВДП в банківській системі до настання ефекту фіскального витіснення в 35% від депозитів порушена.

Дивися повний текст «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна «стала на слизький шлях фіскального витіснення».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:49

Re: «Межа вже перевищена». Голова НБУ заявив, що Україна...

уж полночь близится а Германа всё нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6734
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1328 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна витратить на космічну програму 15 мільярдів
R2 » Вів 20 кві, 2021 00:53
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 кві, 2021 00:53
Джон
Голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2»... 1, 2
R2 » Чет 15 кві, 2021 12:51
17 1163
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 кві, 2021 10:31
lapay
Українці продають долари - голова Ради НБУ
R2 » Вів 13 кві, 2021 15:30
1 222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 15:30
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.