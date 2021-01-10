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Вчені США виявили гени людини,
які борються з коронавірусіом

Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 01:22

Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом

Пропонуємо до обговорення:
У США виявили набір людських генів, які борються з вірусом SARS-CoV-2.

Дивися повний текст Вчені США виявили гени людини, які борються з коронавірусіом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 01:22

Так вакцины против SARS-CoV по сути надо будет как и против гриппа иметь разные. И прививаться где то раз в год... По сути грипп и SARS-CoV схожи в этом.. Одна вакцина против одного двух штаммов гриппа на год где то .. так и с ковид будет.
Джон
 
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