Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії.
Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55
В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55
Озадачили данной статьёй, абсолютно не видно где же находится этот "автоматизм начисления" снова те-же грабли "подайте то и это" © должно бт ыть так:
-регестрация в личном кабинете по паспорту гр Украины
-и + ид.кодплатника податків
-система по замовленню розраховуе пенсію на 'сьогодні"
Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56
Представляю этот процесс заполнения анкеты, прикрепления сканированных копий и т. д. где-нибудь в селе"гадюкино" пожилым человеком имеющим кнопочный телефон со знанием как пользоваться красной и зелёной кнопкой.
Додано: Суб 24 кві, 2021 16:33
А я уже прошел этот путь,в июле 20 года оформил онлайн пенсию жене.Я не продвинутый юзер,были проблемы с форматами и с заполнением анкеты.Пенсионное удостоверение онлайн не оформили,а все остальное - да.Получили эл.письмо - вам оформлена пенсия и сумма.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|