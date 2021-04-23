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В Україні запустили автоматичне
нарахування пенсій —...

В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55

В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій —...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України запустив сервіс з автоматичного призначення пенсії.

Дивися повний текст В Україні запустили автоматичне нарахування пенсій — інструкція.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:55

Озадачили данной статьёй, абсолютно не видно где же находится этот "автоматизм начисления" снова те-же грабли "подайте то и это" © должно бт ыть так:
-регестрация в личном кабинете по паспорту гр Украины
-и + ид.кодплатника податків
-система по замовленню розраховуе пенсію на 'сьогодні"
ed196717
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 06:56

Представляю этот процесс заполнения анкеты, прикрепления сканированных копий и т. д. где-нибудь в селе"гадюкино" пожилым человеком имеющим кнопочный телефон со знанием как пользоваться красной и зелёной кнопкой.
kash270318
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:35

ЭЦП знаю.а вот КЭП что то новенькое...разъясните как создать.п
sharaeva
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 08:20

Лучше бы справедливое начисление запустили.
goroqaninchornoshtan
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:33

А я уже прошел этот путь,в июле 20 года оформил онлайн пенсию жене.Я не продвинутый юзер,были проблемы с форматами и с заполнением анкеты.Пенсионное удостоверение онлайн не оформили,а все остальное - да.Получили эл.письмо - вам оформлена пенсия и сумма.
pcheloded
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